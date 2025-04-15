الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

وطنا اليوم_اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، استنكار القطاع الصناعي الأردني لمحاولات استهداف أمن المملكة، مشيدا بجهود دائرة المخابرات العامة في احباط هذه المخططات.

واضاف الجغبير أن مثل هذه المحاولات الاجرامية تستهدف زعزعة أمن الوطن وتعطيل عجلة التنمية، التي بدأنا نشهد ثمارها على كافة الاصعدة، ودعا الجغبير كافة مؤسسات القطاع الصناعي والعاملين فيه الى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية وأجهزتنا الأمنية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الذي يُعدّ حجر الأساس للنمو والاستثمار، مشيرا الى انه لا استثمار دون وجود استقرار امني، ولا يمكن للأردن ان يساعد اشقائه دون ان يكون مستقرا سياسيا وأمنيا، سائلا الله تعالى أن يحفظ الأردن بقيادته وأجهزته وشعبه من كل سوء.