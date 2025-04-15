بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

منذ 5 ساعات
الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

وطنا اليوم_اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، استنكار القطاع الصناعي الأردني لمحاولات استهداف أمن المملكة، مشيدا بجهود دائرة المخابرات العامة في احباط هذه المخططات.

 

واضاف الجغبير أن مثل هذه المحاولات الاجرامية تستهدف زعزعة أمن الوطن وتعطيل عجلة التنمية، التي بدأنا نشهد ثمارها على كافة الاصعدة، ودعا الجغبير كافة مؤسسات القطاع الصناعي والعاملين فيه الى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية وأجهزتنا الأمنية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الذي يُعدّ حجر الأساس للنمو والاستثمار، مشيرا الى انه لا استثمار دون وجود استقرار امني، ولا يمكن للأردن ان يساعد اشقائه دون ان يكون مستقرا سياسيا وأمنيا، سائلا الله تعالى أن يحفظ الأردن بقيادته وأجهزته وشعبه من كل سوء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

21:04

حسان: نتطلع إلى فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة الأردن وأميركا

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)