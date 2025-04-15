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بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

منذ 6 ساعات
بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

وطنا اليوم_

بسم الله الرحمن الرحيم

إن أبناء عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر، وهم جزء أصيل من أبناء هذا الوطن الحبيب، يعربون عن بالغ استنكارهم وإدانتهم الشديدة للمحاولة الإجرامية التي قامت بها خلية إرهابية جبانة تهدف إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره، وترويع الآمنين من أبناء شعبنا الأردني الأصيل.

 

وإننا نؤكد وقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية المظفّرة، وجيشنا العربي المصطفوي الباسل، وكافة أجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الأردن واستقراره، مؤكدين أن أمن الوطن خط أحمر، دونه المهج والأرواح.

 

وإذ نستنكر هذا الفعل الإجرامي الجبان، فإننا نؤكد وقوفنا الكامل والتاريخي خلف القيادة الهاشمية المظفّرة، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ونُشيد بدور الأجهزة الأمنية البطولي بكل فخر واعتزاز، حيث كان كشف الخلية الإرهابية وإحباط مخططها الإجرامي بفضل الله، ثم بفضل يقظة رجال الأمن الأوفياء، إنجازاً يليق بشموخ الدولة الأردنية وعراقتها.

 

ونُشدد على أن أمن الأردن خط أحمر، وأن أبناء عشيرة الحمّاد، كما كانوا دائماً، جنوداً أوفياء في ميادين الشرف والرجولة، مستعدون لبذل الغالي والنفيس فداءً للوطن وقيادته الهاشمية.

 

كما نُهيب بأبناء شعبنا الأردني الأبي إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه كل فكر متطرف، وكل يد خبيثة تحاول أن تنال من هذا الوطن الغالي الذي نفديه بالمهج والأرواح.

 

حفظ الله الأردن وشعبه، وردّ كيد الحاقدين والخونة إلى نحورهم، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وستبقى قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية درة على جبين الوطن

 

صادر عن:

عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

التاريخ: 15 / 4 / 2025م


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