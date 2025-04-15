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حسان: نتطلع إلى فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة الأردن وأميركا

15 أبريل 2025
حسان: نتطلع إلى فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة الأردن وأميركا

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، الثلاثاء، إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع وزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي السفير جيمسون غرير، حيث بحثا فيه سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف حسان عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الأردن يثمن هذه الصداقة ويتطلع قدماً إلى تعزيز فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة البلدين”.


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