عشيرة المقابلة تستنكر المخطط الإرهابي وتحيي جهود المخابرات العامة في حفظ أمن الأردن

وطنا اليوم_تستنكر عشيرة المقابلة العمل الإرهابي الجبان وتتقدم بعظيم الشكر لفرسان الحق العين الساهرة والأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم الجبّارة في متابعة الخلايا الارهابية وكشف المخطط الإرهابي الذي كان يهدد الامن الوطني الاردني.

إنّ هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح أمني، بل هو انعكاس للإنتماء الصادق والاخلاص والاحترافية التي يتمتع بها جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية، الذين يعملون على مدار الساعة لحماية الوطن واستقرارة وأرواح المواطنين والامن المجتمعي.

ويتقدّم أبناء المقابلة في جرش وإربد والزرقاء وعمان وجميع مواقع المملكة بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى جهاز المخابرات العامة الباسل، تقديرًا لما بذله من جهود جبارة ويقظة أمنية عالية أسهمت في إحباط مخطط إرهابي جبان، كان يهدف إلى زعزعة أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها، واستهداف حياة المواطنين ومؤسسات الدولة.

ويقف أبناء عشائر المقابلة بكلِّ فخرٍ واعتزاز خلف أجهزتنا الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، الذين أثبتوا مجددًا أنَّهم العينُ الساهرةُ، والحصنُ المنيعُ في وجهِ كلِّ من تسوِّلُ له نفسُه العبثَ بأمنِ الأردن وسيادتِه، وما تمّ كشفه مؤخرًا ليس إلا دليلًا جديدًا على خطورة ما يُحاك، ويقظة من يتصدّون له.

إن الأصوات النشاز التي تحاول أن تقتنص فتنة لها إمتدادات خارجية معادية لوطننا، فشلت في السابق من التحقيق أهدافها وتحاول اليوم مجددا أن تبث سمومها في الجسد الأردني الواحد.

إن عشيرة المقابلة وكافة العشائر الأردنية من شتى الأصول والمنابت لن تقف صامته أمام دعوات الفتن التي نرصدها وسنكون لها بالمرصاد فالوطن وقيادته أغلى من أرواحنا وأموالنا وأولادنا.

اللهم احفظ الأردن وقائده العظيم.. وشعبه الوفيّ.. وترابه الطهور من كل سوء..