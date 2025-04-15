بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

عشيرة المقابلة تستنكر المخطط الإرهابي وتحيي جهود المخابرات العامة في حفظ أمن الأردن

15 أبريل 2025
عشيرة المقابلة تستنكر المخطط الإرهابي وتحيي جهود المخابرات العامة في حفظ أمن الأردن

وطنا اليوم_تستنكر عشيرة المقابلة العمل الإرهابي الجبان وتتقدم بعظيم الشكر لفرسان الحق العين الساهرة والأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم الجبّارة في متابعة الخلايا الارهابية وكشف المخطط الإرهابي الذي كان يهدد الامن الوطني الاردني.

 

إنّ هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح أمني، بل هو انعكاس للإنتماء الصادق والاخلاص والاحترافية التي يتمتع بها جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية، الذين يعملون على مدار الساعة لحماية الوطن واستقرارة وأرواح المواطنين والامن المجتمعي.

 

ويتقدّم أبناء المقابلة في جرش وإربد والزرقاء وعمان وجميع مواقع المملكة بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى جهاز المخابرات العامة الباسل، تقديرًا لما بذله من جهود جبارة ويقظة أمنية عالية أسهمت في إحباط مخطط إرهابي جبان، كان يهدف إلى زعزعة أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها، واستهداف حياة المواطنين ومؤسسات الدولة.

 

ويقف أبناء عشائر المقابلة بكلِّ فخرٍ واعتزاز خلف أجهزتنا الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، الذين أثبتوا مجددًا أنَّهم العينُ الساهرةُ، والحصنُ المنيعُ في وجهِ كلِّ من تسوِّلُ له نفسُه العبثَ بأمنِ الأردن وسيادتِه، وما تمّ كشفه مؤخرًا ليس إلا دليلًا جديدًا على خطورة ما يُحاك، ويقظة من يتصدّون له.

 

إن الأصوات النشاز التي تحاول أن تقتنص فتنة لها إمتدادات خارجية معادية لوطننا، فشلت في السابق من التحقيق أهدافها وتحاول اليوم مجددا أن تبث سمومها في الجسد الأردني الواحد.

 

إن عشيرة المقابلة وكافة العشائر الأردنية من شتى الأصول والمنابت لن تقف صامته أمام دعوات الفتن التي نرصدها وسنكون لها بالمرصاد فالوطن وقيادته أغلى من أرواحنا وأموالنا وأولادنا.

 

اللهم احفظ الأردن وقائده العظيم.. وشعبه الوفيّ.. وترابه الطهور من كل سوء..


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:39

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)