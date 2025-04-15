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الناشطة الإجتماعية الدكتورة منال قطيشات تشيد بجهود فرسان الحق وتحيي الأجهزة الأمنية على إحباط المخطط الارهابي

15 أبريل 2025
الناشطة الإجتماعية الدكتورة منال قطيشات تشيد بجهود فرسان الحق وتحيي الأجهزة الأمنية على إحباط المخطط الارهابي

وطنا اليوم:أشادت الدكتورة منال قطيشات بالجهود الكبيرة التي بذلتها دائرة المخابرات العامة “فرسان الحق” في إحباط مخطط إرهابي جبان كان يستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة ويقظة أجهزتنا الأمنية، وحرصها الدائم على حماية الأردن من كل تهديد.

وأعربت الدكتورة قطيشات عن اعتزازها وفخرها برجال الوطن، الذين يقفون سداً منيعاً في وجه قوى الظلام والتخريب، مشددة على أهمية الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن، ومحاسبة كل من تورّط في دعم أو تمويل أو تنفيذ مثل هذه المحاولات الإجرامية.

وأكدت في بيان صادر عنها، وقوفها الكامل خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين، ودعمها المطلق لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

وختمت قائلة: “حماك الله يا أردن، وحمى رجال أمنك الأشاوس، حماة الأرض والعرض والعقيدة.


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