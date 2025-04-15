القطاع التجاري يستنكر محاولات استهداف أمن الأردن ويشيد بجهود المخابرات

وطنا اليوم:أدانت غرفة تجارة الأردن، بأشد العبارات، “المخططات الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباطها، والتي استهدفت أمن المملكة واستقرارها، من خلال مشاريع لتصنيع طائرات مسيرة وصواريخ، وتجميع أسلحة نارية ومتفجرات، وتجنيد عناصر داخل وخارج الوطن”.

وعبرت الغرفة في بيان صحفي الثلاثاء، عن “استنكارها العميق لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن الوطن وتعطيل عجلة التنمية، فإنها تؤكد أن أمن الأردن خط أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه، وأن كل المحاولات الخبيثة ستفشل أمام وعي الأردنيين ويقظة أجهزتنا الأمنية”.

واشادت الغرفة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة المخابرات العامة في حماية أمن الوطن والمواطن، وبمتابعتها الدقيقة لتلك المخططات منذ عام 2021، ما أسفر عن إحباطها واعتقال الضالعين فيها.

ودعت غرفة تجارة الأردن جميع مكونات القطاع التجاري والاقتصادي للوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية وأجهزتنا الأمنية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الذي يُعدّ حجر الأساس للنمو والاستثمار.

من جانبها استنكرت غرفة تجارة عمان، بأشد العبارات، المخططات الإجرامية الخطيرة التي تم الإعلان عنها من قبل دائرة المخابرات العامة، والتي استهدفت زعزعة أمن الوطن واستقراره وزعزعة أمننا الوطني ومصالحنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت الغرفة عن تقديرها العميق واعتزازها الكبير بجهود دائرة المخابرات العامة ويقظتها الدائمة، والتي تابعت هذه المخططات الإرهابية منذ عام 2021 بكل دقة واحترافية، مما أدى إلى إحباطها والقبض على 16 شخصاً من الضالعين فيها قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الخبيثة.

وأكدت الغرفة وقوفها صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية وأجهزتنا الأمنية الباسلة، وتدعو جميع أبناء الوطن إلى التكاتف واليقظة لحماية أمن الأردن واستقراره، الذي هو الأساس الصلب الذي تقوم عليه التنمية والاستثمار والاقتصاد.

بدورها أعربت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم كشفها من قبل دائرة المخابرات العامة، والتي تضمنت مشاريع وأعمالاً إرهابية تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وأكدت النقابة أن مثل هذه المحاولات الإجرامية، التي تستهدف زعزعة أمن الأردن، لن تزيد الأردنيين إلا تماسكاً ورفضاً لكل من تسوّل له نفسه العبث بوطننا الآمن.

وتقدمت النقابة بالشكر الجزيل والتقدير البالغ لدائرة المخابرات العامة على جهودها الاستباقية والاحترافية العالية في إحباط هذه المخططات، وعلى ما تبذله من تضحيات يومية في سبيل حماية الأردن وأبنائه.

ودعت النقابة القطاع الغذائي وكافة المواطنين للوقوف صفاً واحداً إلى جانب أجهزتنا الأمنية، ودعمها في أداء رسالتها الوطنية النبيلة، سائلين الله أن يحفظ الأردن بقيادته وأجهزته وشعبه من كل شر.