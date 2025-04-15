بيان صادر عن جامعة الحسين بن طلال، حول البيان الصادر عن “فرسان الحق” في دائرة المخابرات العامة

وطنا اليوم_تابعت أسرة جامعة الحسين بن طلال، بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلبتها، البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة، والذي كشف عن مخطط مشين ودنيء كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار وطننا الغالي، وإثارة الفوضى في ربوع مملكتنا الأردنية الهاشمية.

وإذ نعرب عن اعتزازنا العميق بجنود الحق، الساهرين على أمن الوطن من أجهزتنا الأمنية الباسلة، وعلى رأسهم دائرة المخابرات العامة، فإننا نؤكد وقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية المظفرة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله ورعاه – في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، قائلاً:

“إن جامعة الحسين بن طلال، كصرح وطني وأكاديمي في جنوب الوطن، تقف بكل حزم ووعي إلى جانب قيادتنا الهاشمية المظفرة، وجنود الحق في أجهزتنا الأمنية، الذين يسهرون على أمن الأردن واستقراره، ونؤكد أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الانتماء والولاء، وترسيخ قيم المواطنة، ومواجهة خطاب الفتنة والتضليل بالحكمة والعقل والوعي.”

وأضاف الدكتور الخرابشة:

“إننا نثق تمام الثقة بأن كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن سيكون مصيره الفشل والخسران، فالأردن محصّن بوحدة أبنائه، وبتلاحم قيادته وشعبه.”

إن الجامعة، كمؤسسة وطنية وأكاديمية، تجدّد التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الوعي والانتماء الوطني لدى طلبتها والمجتمع المحلي، وتؤكد أن أمن الأردن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن كل يد تحاول العبث بأمنه واستقراره ستُواجه بالوعي والإرادة الحازمة من أبناء هذا الوطن الغالي.

حمى الله الأردن، وقيادته، وشعبه، وجعل كيد المعتدين في نحورهم.