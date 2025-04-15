رئيس وزراء لبنان يؤكد الاستعداد للتعاون مع الأردن بمواجهة أي مخاطر تمس أمن البلدين

وطنا اليوم:تلقى رئيس الوزراء جعفر حسان الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني نواف سلام، جرى التأكيد خلاله على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن تضامن بلاده الكامل مع الأردن في مواجهة أي مخططات تستهدف أمنه واستقراره، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية في مواجهة أي مخاطر تمس أمن البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس الوزراء حسّان عن تقديره للأشقاء في لبنان مؤكداً أن العملية التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأردنية بكفاءة عالية تؤكد متانة الأردن وقوته، وسيبقى السند والداعم لأشقائه في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، عرض الأردن تسجيلا مصورا للمشتبه بهم في مؤامرة أحبطتها السلطات قائلا إن بعضهم تلقى تدريبا في لبنان.

وأشارت دائرة المخابرات العامة الأردنية إلى أنه جرى إلقاء القبض على 16 عنصرا ضالعا بهذه المخططات التي تضمنت تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام.