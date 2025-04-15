شجب واستنكار من جامعة البترا

وطنا اليوم:تُدين جامعة البترا وتستنكر بشدة التخطيط للعمل الإرهابي الجبان الذي دبرته مجموعة من الخلايا الإرهابية لاستهداف أمن وطننا الغالي.

وتعبر عن عن اعتزازها الكبير بالدور البطولي الذي تقوم به أجهزتنا الأمنية في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، ليبقى وطننا واحة للأمن والأمان.

كما نؤكد وقوفنا التام خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، ومساندتنا لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

حفظ الله الأردن، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.