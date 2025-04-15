بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
كعادتهم فرسان الحق ، صقور الوطن ، رجال الوطن ، العيون الساهرة ، كانوا لهم بالمرصاد ، هؤلاء المخربين و خفافيش الظلام، ناكرين وجاحدين جميل الوطن عليهم، وعلى أهاليهم وذويهم وأقاربهم الذين يتفيأون في ظلال أمن الوطن ، وينعمون بخيراته، يريدون أن ينشروا الخوف والرعب بين أطفالنا ، ويزعزوا استقرار الأردن الذي احتضنهم ووفر لهم كل نعيم العيش والأمن والأمان ، لا أعرف لماذا يحقدون على وطنهم مجاناً دون مقابل، هل هذا جزاء جميل الوطن عليهم، يخربوم بيوتهم بأيديهم ، لكنهم لا يعلمون أن فرسان الحق وصقوره بعيونهم الساهرة ، وحبهم الشديد وانتماؤهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الهاشمية كانوا لهم بالمرصاد ، يتابعون تفكيرهم وتخطيطهم ونواياهم السوداء وهم يتنقلون من الحدود، إل النقيرة ومرج الحمام والزرقاء بصمت وهدوء وصبر القابضين على الجمر ، أي حقد هذا الذي يضمرونه في نفوسهم بحق وطنهم، وأي إجرام كانوا ينوون أن ينفذونه في وطنهم الذي هو منهم بريء ، فها هم الآن عرفوا من هم فرسان الحق ، وعرفوا هم وغيرهم حرفية أجهزتنا الأمنية ، وكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره ، وما ظلمناهم ولكن كانوا لأنفسهم يظلمون، فلا نامت أعين الجبناء ، فسيبقى الأردن عصي وسندا منيعاً وقلعة شامخة في وجه كل حاقد بقلب أسود، حمى الله الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي، وللحديث بقية
لن ينالوا من الأردن ،،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة