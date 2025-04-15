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بيان صادر عن مجلس عشائر جبل الخليل – الاردن

15 أبريل 2025
بيان صادر عن مجلس عشائر جبل الخليل – الاردن

أبناء الشعب الاردني الواحد
أبناء الاسرة الأردنية الواحدة
أبناء العشيرة الأردنية الواحدة

وطنا اليوم:توال في الاخبار التي جاءت في البيان الصادر عن أجهزتنا الأمنية الأردنية العين الساهرة على حماية و حمى أمن ثرى و تراب هذا الوطن الاردني الغالي المقدس ، حيث تم الكشف عن ملابسات المخطط الإرهابي الذي كان المنوي القيام به و غايته استهداف استقرار هذا البلد الأمين و أمنه و العبث في مقومات و مكونات نسيجه الوطني ، حاكته ايادي الشر و رسمه فكر عصابة من الاشرار سول لهم في عتمة الظلام القاتم القائم على الضلال و التضليل البعيد كل البعد عن فكر سماحة ديننا الاسلامي الديني الحنيف و عن عرف عادتنا و قيمنا الأصيلة القويمة التي تستمد قيمها و اعرافها منه الذي جاء فيه أن دم المسلم على المسلم حرام ، و أن الفتنة أشد من القتل ، و هو الذي اخرجكم من الظلمات إلى النور .
أبناء مجلس عشائر جبل الخليل – الاردن يستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذا المخطط الإجرامي الإرهابي الذي أراد النيل من هذا الوطن ، و أننا نعلن عن وقوفنا صفا واحدا منيعا مع ابناءنا في الأجهزة الأمنية و قواتنا المسلحة الأردنية في الدفاع عن أمن وأمان هذه الوطن الاردني ، مؤكدين على موقفنا تجاه ثوابتنا الأردنية الراسخة و عناوينها الرئيسية ، هوية وطنية اردنية واحدة ، و جبهة داخلية أردنية صلبة ، و وحدة وطنية أردنية مقدسة ، معلنين التفافنا حول رايتنا الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، معاهدين الله بأن نظل لهذا الوطن قيادة و أرضا وشعبا جنده المخلصين الأوفياء ليظل عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا.

حمى الله الاردن

رئيس مجلس عشائر جبل الخليل ـ الاردن
اللجنة الإعلامية لمجلس عشائر جبل الخليل- الاردن


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