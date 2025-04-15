الدبعي يرعى الحفل الختامي الإقليمي لمسابقة هواوي السنوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2024 – 2025

وطنا اليوم:رعى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ.د مأمون الدبعي اليوم الثلاثاء في فندق ريتز كارلتون عمَّان الحفل الختامي الإقليمي لمسابقة هواوي السنوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2024 – 2025، على المستويين المحلي والإقليمي، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في شهر أغسطس 2024، وذلك بحضور السيد أيدين لي الرئيس التنفيذي لمكتب هواوي الأردن، وتهدف المسابقة إلى تمكين الطلبة من مختلف الجامعات الأردنية من التنافس على المستوى الوطني ضمن ثلاثة مسارات رئيسية هي مسار الشبكات، مسار الحوسبة السحابية، ومسار الحوسبة، بالإضافة إلى مسابقة الابتكار.

ومن أجل الترويج للمسابقة وتعزيز المشاركة، قامت شركة هواوي بتنظيم ورشات عمل في مختلف الجامعات الأردنية، حيث أسفرت هذه الجهود عن تسجيل أكثر من 700 طالب وطالبة في مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب 33 مشاركاً في مسابقة الابتكار، وقد خضع المتسابقون لاختبارات أولية أُجريت في مقر شركة هواوي – الأردن، ليتم بعد ذلك اختيار أفضل المتقدمين من خلال احتساب المعدلات الأعلى في كل مسار.

وقال الدبعي في كلمته التي ألقاها في الحفل إننا نجتمع اليوم ليس فقط لنختتم مسابقة مرموقة، بل لنحتفي أيضاً بإنجازات طلابنا الأردنيين الذين أظهروا تميزًا ومهارة والتزامًا على المستوى الإقليمي، ففوزهم بالجائزة الكبرى في مسار الشبكات في مسابقة هواوي، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية في ديسمبر من العام الماضي 2024، لا يُعد مجرد انتصار، بل دليل قوي على جودة التعليم والطموح والإبداع في جامعاتنا الأردنية.

وأضاف أيضاً إن هذا الحدث يسلّط الضوء على حقيقة أكبر هي أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تعد مجرد تخصص أكاديمي، بل هي حجر الأساس لمستقبل الأمم، فهي تحرّك الاقتصاد، وتربط المجتمعات، وتدفع عجلة الابتكار في كل القطاعات، ونحن في الأردن، نفتخر بدعم المبادرات التي تُعد شبابنا لقيادة هذا المستقبل الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى تأهل ثلاثة طلاب من جامعة البلقاء التطبيقية في مسار الشبكات إلى النهائي الإقليمي، وتمكنوا من الفوز بالجائزة الكبرى على مستوى الإقليم، كما حصل ثلاثة طلاب من الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الحسين التقنية على المركز الثالث في مسار الحوسبة السحابية، في حين حصل ثلاثة طلاب آخرين من الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على المركز الثالث في مسار الحوسبة، وفي مسابقة الابتكار حصل ستة طلاب من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على المركزين الثاني والثالث على المستوى الوطني، وفي نهاية الحفل قام الدكتور الدبعي بتوزيع الجوائز على الطلبة الفائزين