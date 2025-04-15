عشيرة الملكاوي تصدر بيانًا شديد اللهجة: الوطن وقيادته خط أحمر

وطنا اليوم_أصدرت عشيرة الملكاوي بيانًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن غضبها واستنكارها الشديدين لما تم كشفه مؤخرًا من مؤامرات دنيئة استهدفت أمن واستقرار الأردن، والتي أعلنت عنها دائرة المخابرات العامة – فرسان الحق – والتي بيّنت بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك من ارتضى أن يكون أداةً رخيصة بأيدي أعداء الوطن.

وقالت العشيرة في بيانها:

بيان صادر عن عشيرة الملكاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

“وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا” – صدق الله العظيم

تابعت عشيرة الملكاوي، كما سائر أبناء الوطن الشرفاء، ما أعلنته دائرة المخابرات العامة – فرسان الحق – من كشف مؤامرات خسيسة كانت تستهدف أمن الأردن واستقراره، وتخدم أجندات خبيثة لا همّ لها سوى إضعاف الوطن وضرب وحدته الداخلية، والنيل من موقفه الصلب تجاه قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين.

إننا في عشيرة الملكاوي، إذ نُدين بأشد العبارات هذه المحاولات اليائسة نؤكد أننا لن نسمح لأي صوت نشاز أن يتطاول على رموز الدولة الأردنية أو أن يسيء إلى جيشنا العربي المصطفوي أو أن يشكك بولاء وانتماء أجهزتنا الأمنية التي سُطّرت بطولاتهم بدماء الشهداء، ووقفاتهم المشرفة في وجه كل متآمر وخائن ومرتزق.

نقولها بصراحة لا تقبل اللبس: كل من تسوّل له نفسه المساس بالأردن أو بقيادته أو بمؤسساته، هو عدوّ صريح وخائن لا يستحق سوى الاحتقار والملاحقة، وسنكون له بالمرصاد

وليعلم من في قلبه مرض ومن ضلّ طريقه، أن عشيرة الملكاوي كما عهدها الجميع كانت وما زالت خندقاً أمام كل فتنة، وسيفاً مشرعاً بوجه كل من يقترب من هيبة الدولة وكرامة الأردنيين.

ونؤكد أن القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وجيشنا العربي ومخابراتنا الباسلة وأجهزتنا الأمنية الشامخة، هي خطوط حمراء، لا تُمسّ، ولن نسمح بأن تكون ساحة للمتسلقين أو المأجورين أو الباحثين عن فتات الخيانة.

وندعو أجهزتنا الأمنية إلى مواصلة الضرب بيد من حديد على أوكار الخيانة، وإفشال كل يد تسعى للعبث بهذا الوطن الذي أقسمنا أن نذود عنه بالغالي والنفيس.

ختامًا، نقولها بكل وضوح:

من يحاول زعزعة أمن الأردن، فقد أعلن عداءه لكل أردني، وعشيرة الملكاوي ستكون في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن والعرش والكرامة و سيبقى الأردن عصيًّا على الانكسار، منيعا بقيادته، شامخًا بأبنائه الأوفياء.

عاش الأردن، وعاشت قيادتنا الهاشمية، والخلود لشهدائنا الأبرار.

صادر عن: عشيرة الملكاوي

التاريخ: 15 نيسان 2025