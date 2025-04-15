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الحكومة: عنصر قام بإخفاء صاروخ من نوع كاتيوشا مجهز بصاعق بمرج الحمام

15 أبريل 2025
الحكومة: عنصر قام بإخفاء صاروخ من نوع كاتيوشا مجهز بصاعق بمرج الحمام

وطنا اليوم:كشفت الحكومة، الثلاثاء، عن قيام عنصر بإخفاء صاروخ من نوع “كاتيوشا” مجهز بصاعق بمرج الحمام، وذلك من ضمن إحباط دائرة المخابرات العامة خلال مداهمة الضالعين بمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني صواريخ قصيرة المدى.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إنّ عنصرا من الضالعين أخفى صاروخ من نوع “كاتيوشا” مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام، مضيفا أن القضايا تشمل أيضا تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم.
وأشار إلى أنه تم ضبط صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.
وبين أن خلية تصنيع الصواريخ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى، موضحا أن الخلية أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة، ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ.
وأشار إلى أن الخلية الثانية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.


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