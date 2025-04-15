وطنا اليوم_ بقلم د. مارسيل جوينات

يحتفل الأردنيون

بيوم العلم الأردني، رمز العزة والشموخ يوطد فيه الاردنيون بكل فخر اسمى آيات الانتماء للوطن والولاء للقيادة .

إن ما يحمله العلم الاردني بألوانه التي ترمز للحضارة الاسلامية من دلالات، وما يحمله المثلث الذي بجمع تلك الحضارات والذي يمثل الاسرة الهاشمية

واانجمة السباعية التي تمثل السبع المثاني.

تجعل للعلم خصوصية في قلوب الاردنيين

انه الشموخ والعزة والوفاء الذي يجمعنا في صعيد المواطنة الأردنية الفاعلة المنتمية للقومية العربية وروح الشريعة الإسلامية.

ففي أردن العز لا علم يعلو على ارضه سوى العلم الأردني بإلوانه ونجمته ومثلثه.

وكأبناء لهذا الوطن نبذل الغالي والنفيس في سبيل حبه ولأجله.

وفي هذه الارض الطهور ارض الانبياء والرسالات، لن نسمح ان يرتفع في سمائه

غير راياته ولن نسمح للأصوات الشاذة المغردة خارج سرب الولاء والانتماء ان تربك أردن العز والكرامة.

فلكل ذرة تراب منثورة على ارضه المباركة ولكل نسمة هواء يتنسم بها وطني الأردن منا واجب المحبة والانتماء والتصدي للعابثبن

بأمنه.

واحيانا نستغرب ونتساءل ما بال البعض لا يقدر نعمة الله علينا اننا نعيش في امن وامان لا مثيل لهما في الإقليم.

ونقول ايضا من لا يحب ولا ينتمي لهذه الارض المباركة وانت تعيش وتحيا بخيرها أنك خسرت وخسارتك لا شيء يعوضها والعوض لك من الله وحده ان عدت إلى مسار الانتماء والولاء.

ونسائل أنفسنا لماذا كل هذا الحقد والحسد على وطن فتح أبوابه للجمبع دون تمييز؟

ابها الأردنيون الأوفياء ارفعوا اعلامكم وافتخروا بوطنكم هنالك من يتمناه وان يكون لديه وطن وما بالكم بوطن مثل الأردن الشامخ بأبنائه الأوفياء.

والحمد لله

الذي اختار لي ان اكون أردنية تعشق ارض وسماء الاردن وقيادته الحكيمة وشعبه الأصيل. فالأصيل يبقي اصيل والأصيل الذي يصون الخبزوالماء.

نعود ونقول بكل فخر واعتزاز سيبقى علم الأردن عال يرفرف في قلوبنا وعقولنا ونضرب التحية له في كل صباح ومساء.

انه رمز وليس اي رمز يا ساده انه رمز وطني الاردن