أورنج الأردن تلتقي مع زبائنها بشكل مباشر في الميدان في كافة انحاء المملكة

وطنا اليوم:في خطوة تعكس شعارها “دايماً معاك”، أطلقت أورنج الأردن مبادرة لتعزيز التواصل المباشر بين الزبائن والموظفين من المناصب الإدارية والفنية من الشركة. وأقيمت المبادرة يوم الثلاثاء الـ 15 من نيسان، بمشاركة أكثر من 1100 موظف في الجولة الميدانية موزعين على 233 مجموعة انطلقت إلى كافة أنحاء المملكة للقاء الزبائن في أماكن تواجدهم، والاستماع عن قرب إلى آرائهم وملاحظاتهم، والعمل على تحويلها إلى خطوات فعلية لتقديم تجربة تركّز على احتياجاتهم بشكل كامل.

شارك في فعاليات المبادرة الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، إلى جانب أعضاء الهيئة التنفيذية والموظفون في أجواء جسّدت روح التواصل التي تتبناها الشركة، وخصوصاً التفاعل مع الزملاء في المعارض وتجربة خبراتهم اليومية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه استراتيجي على مستوى مجموعة أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا حيث أُطلقت في 17 دولة بهدف تعزيز طرق الاستماع إلى الزبائن.

وعبّر المهندس منصور عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة، مؤكداً أن الزبائن كانوا وسيبقون دائما هم محور اهتمام أورنج وأساس نجاحها. وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد أن التغذية الراجعة المباشرة وسيلة أساسية إضافية في تطوير خدمات الشركة ومبادراتها المجتمعية. كما أعرب منصور عن فخره الكبير بجميع موظفي أورنج الأردن على جهودهم المتميزة وتفانيهم، مما يجعلهم السفراء الحقيقيين لقيم أورنج وروحها. وبفضل التزامهم، تواصل الشركة تقديم تجربة استثنائية لزبائنها.

تعزز هذه المبادرة مكانة أورنج الأردن كمزود رقمي رائد ومسؤول في المملكة يما يعكس نهجها في وضع الزبائن في مقدمة أولوياتها وتطوير خدماتها بناءً على احتياجاتهم الفعلية.