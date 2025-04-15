انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2025 أوساكا بمشاركة دولية واسعة

وطنا اليوم:تشارك الأردن في معرض إكسبو 2025 اوساكا والذي ينطلق حاليا في اليابان ويستمر حتى 13 أكتوبر المقبل، تحت شعار “نسج المستقبل” بمشاركة دولية تتضمن أكثر من 150 دولة .

رئيس اللجنة العليا المنظمة للجناح الاردني في المعرض وزير الصناعة والتجارة م.يعرب القضاة قال في تصريح صحفي اليوم :

” تاتي مشاركتنا في إكسبو 2025 أوساكا ضمن جهود المملكة لتأكيد حضورها الدولي والترويج لصورتها الحضارية والإنسانية.

وأشار إلى أن المملكة ستحتفل باعيادها الوطنية في المعرض، من خلال عرض ثقافي مميز يُبث مباشرة عبر المنصات الرقمية لإكسبو ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ايضا ان “العرض الوطني سيقدم صورة حية عن التنوع الثقافي والفني الأردني، وسيكون بمثابة رسالة محبة وسلام من الأردن إلى العالم.”

وشهد الجناح الأردني في معرض إكسبو 2025 اوساكا مشاركة القائم باعمال السفارة الاردنية في اليابان.

من جانبه اكد المفوض العام للجناح الأردني في اكسبو مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات

على أهمية مشاركة الأردن في هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أن إكسبو 2025 أوساكا يشكّل منصة دولية فريدة لتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من إرث حضاري وثقافي غني، وإمكانات سياحية واعدة، وكفاءات شبابية مبدعة.

وقال:”إن مشاركتنا ليست مجرد عرض لجناح وطني، بل هي فرصة استراتيجية لتقديم الأردن للعالم برؤية معاصرة تعكس تطلعاتنا نحو المستقبل، وتعزّز حضورنا على خارطة السياحة والاستثمار العالمية.”

واضاف ان الجناح الأردني يوفّر تجربة حسّية غامرة، تأخذ الزائر في رحلة عبر أكثر من عشرة آلاف عام من التاريخ خلال عشر دقائق، عبر تقنيات سردية، ومعمارية، وحرفية متقدمة تعكس تلاقي الأصالة مع الحداثة.”

وقال ايضا “نحن نؤمن أن الثقافة والابتكار هما مفتاح المستقبل، وجناح الأردن يجسّد هذا المفهوم من خلال عرض ديناميكي نابض بالحياة، يدعو إلى الحوار بين الشعوب والحضارات.”

و اكد على أهمية المعرض مشيرا الى أن واجهة الجناح الأردني ستكون إعادة تفسير معاصرة للشماغ الأردني، حيث يتحوّل هذا الرمز الوطني إلى جدار متحرّك ينبض بالحياة. وقد تم تنفيذ العمل بالكامل داخل الأردن على يد طلبة كلية التدريب المهني المتقدم (CAVT)، التي أُنشئت بمبادرة من مؤسسة ولي العهد، ليكون الجناح بذلك شاهداً على إبداع الشباب الأردني ومهاراتهم التقنية.

وختم عربيات تصريحه قائلاً:

“نسعى لتسويق الاردن كوجهة سياحية والتشبيك مع القطاع الخاص الياباني لجذب الاستثمارات اليابانية للمملكة وتصدير المنتجات الاردنية لليابان مؤكدا ان تكون مشاركة الأردن في إكسبو أوساكا تجربة لا تُنسى، تعكس جوهرنا الثقافي، وتُبرز طاقاتنا الشابة، وتُساهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة على الساحة الدولية.”

كما يقدّم الجناح الأردني في معرض إكسبو تجربة فريدة عبر “مسرح الحضارات”، الذي يضم قبة عرض بزاوية 360 درجة تروي حكايات الإنسانية والتاريخ وسط أجواء غامرة، حيث يجلس الزوّار على رمال وادي رم الأصلية في مشهد يجسّد تلاقي الطبيعة والثقافة.

وتتضمن المنطقة التفاعلية ثلاث محطات رئيسية تعكس روح الأردن؛ من عروض الحرف اليدوية التقليدية، إلى بيت الأعشاب الأردني الذي يتيح للزوّار تذوق نكهات محلية أصيلة، وصولاً إلى متجر المنتجات الأردنية الذي يضم الحرف، ومشتقات البحر الميت، والمأكولات التقليدية.

كما يقدّم الطابق الخاص، المتاح بالحجز المسبق، تجربتين حصريتين: “سبا كهف الملح” المستوحى من خصائص البحر الميت العلاجية، وقاعة متعددة الاستخدامات تستضيف فعاليات ثقافية وفنية طيلة فترة المعرض، ما يعزز من مكانة الجناح كمنصة للتبادل والإلهام