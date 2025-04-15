الملك يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات تعزيزها وتوسيع فرص التعاون.

وتناول اللقاء التطورات بالمنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة واستعادة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا ولبنان.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.