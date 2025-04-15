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الجيش العربي يرفع العلم الأردني على أعلى قمة جبلية في المملكة

15 أبريل 2025
الجيش العربي يرفع العلم الأردني على أعلى قمة جبلية في المملكة

وطنا اليوم:رفع عدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، علم المملكة الأردنية الهاشمية على أعلى قمة جبلية في الأردن، جبل “أم الدامي”، وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة بيوم العلم الذي يصادف السادس عشر من نيسان كل عام.
وتأتي هذه المبادرة احتفاء بهذه المناسبة الغالية وتجسيدا لمعاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة وضمن نهج القوات المسلحة الأردنية في تعزيز رمزية العلم الأردني كعنوان للكرامة والعزة والسيادة الوطنية، وترسيخا لدور بواسل الجيش العربي في الحفاظ على الراية الأردنية ورفعها عالية في ميادين الشرف والبطولة.
ويُعد جبل أم الدامي، الواقع جنوب المملكة ضمن سلسلة جبال وادي رم، أعلى قمة جبلية في الأردن بارتفاع 1,900 متر فوق سطح البحر
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن راية الوطن ستبقى بإذن الله خفّاقة في عنان السماء، بهمة رجالها وسواعد نشامى ونشميات الجيش العربي، والمخلصين من أبناء الوطن لثرى الأردن العزيز وقيادته الهاشمية المجيدة.


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