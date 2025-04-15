الفايز: الأردن مستهدف من الخارج وبعض المندسين في الداخل

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، انه في ظل المتغيرات الجيوسياسية الدولية والاقليمية ، ووجود معادلات سياسية وواقع سياسي جديد في المنطقة ، واستمرار سياسة دولة الاحتلال الاسرائيلي التوسعية والعدوانية ، فأنه علينا جميعا الالتفاف حول جلالة الملك عبدالله الثاني ومساندة جهود جلالته ، في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية ومصالح الاردن العليا، وفي حرص جلالته على استمرار حالة الامن والاستقرار التي يعيشها الاردن ، رغم الفوضى من حوله والصراعات السياسية والامنية في المنطقة والاقليم .

واكد الفايز اهمية تعزيز جبهتنا الداخلية والتصدي لخطاب الكراهية ، والخطاب الجهوي والاقليمي والطائفي

الذي نشهده على مواقع التواصل الاجتماعي او ” التناحر الاجتماعي ” ، مبينا ان الاردن مستهدف من الخارج وبعض المندسين في الداخل ، كما ان الذباب الالكتروني الموجه ضد الوطن عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية بهدف نشر الفوضى في الاردن لا يهدى ، ويسعى بكل جهد ممكن من اجل العبث بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية وهذا يتطلب رص الصفوف والتصدي بحزم لكل عابث بامن الوطن واستقراره .

وطالب بتعزيز دور الاعلام الوطني للدفاع عن الثوابت الاردنية والرسائل الاعلامية التي تستهدف امن الاردن ووحدته الوطنية ، اضافة الى اهمية توحيد الرسالة الاعلامية الاردنية ، مشيرا بذات الوقت الى ضرورة ان يكون للاحزاب دور في التصدي لدعاة الفتنه وخطاب الكراهية .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في محافظة جرش ، العديد من ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة ، بحضور مساعد رئيس مجلس الاعيان العين زهير ابو فارس ورؤساء اللجان في مجلس الاعيان ، اضافة الى محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور واعيان المحافظة ونوابها ، وذلك في اطار حرص مجلس الاعيان على التواصل مع مختلف المكونات الاجتماعية والشعبية والشبابية ، وممثلي مؤسسات المجتمع في مختلف المحافظات ، للحوار حول مختلف قضايا الوطن وتحدياته في ظل الاوضاع الراهنة في المنطقة .

وعرض رئيس مجلس الاعيان مختلف التحديات التي تعرض لها الاردن منذ بداية تأسيس الدولة الاردنية الحديثة ، مؤكدا على قدرة الاردن باستمرار على تجاوزها والخروج منها اكثر قوة وصلابة ،بفضل حكمة ملوكنا الهاشميين ووعي شعبنا الاردني ومنعة قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ، واشار الى ان اكبر انجاز حققته الدولة الاردنية هي قدرة جلالة الملك عبدالله الثاني بحكمته وحنكته السياسية المحافظة على امن واستقرار الاردن في ظل الصراعات والفوضى من حوله.

واشار الفايز الى ان الاردنيين بمختلف مكوناتهم الاجتماعية يفتخرون في ويعتزون بقيادتهم الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني ، كما انهم يعتزون ويفتخرون بالجيش الاردني الجيش العربي المصطفوي وباجهزتنا الامنية درع الوطن وحصنه المنيع ، اللذين سالت دمائهم الطاهرة الزكية دفاعا عن عزة الوطن وشموخه وكرامته ، وعن فلسطين واسوار قدسها وفي الجولان وفي دفاعها عن قضايا امتنا العربية العادلة ، مؤكدا رفضه ومعه كافة احرار الوطن التعرض لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية من اي جهة كانت ، فالاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية خط احمر ، وذلك من اجل ان يستمر الاردن قلعة للصمود ، ورقما صعبا في المنطقة لا يمكن تجاوزه ، وليستمر وطنا عصيا على الانكسار ، و طودا شامخا في وجه التحديات والمؤامرات ، ولتكن وحدتنا الوطنية امانة في اعناقنا كما اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني .

وتسأل الفايز لماذا يتهم كل من يدافع عن الوطن وقيادته الهاشمية بالتسحيج والخيانه ، مشيرا الى ان الخائن هو من يحاول العبث بامن واستقرار الوطن ، والخائن هو من يزرع الفتنة بين ابناء الاسرة الاردنية الواحدة ، فالمدافعين عن الوطن وقيادته الهاشمية هم حماة الوطن ، ومواقفنا الوطنية لا تسمح لاحد بالمزاودة عليها ، مؤكدا ان الاردني هو من يدين بالانتماء لثرى الاردن الطهور وبالولاء لقيادتنا الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني .

وقال انني لست ضد مع المسيرات والاعتصامات المنضبطة والتي تحرص على امن الوطن ومصالحه وترفع راية الوطن فقط .

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، اوضح الفايز ان مواقف الشعب الاردني وقيادتنا الهاشمية على الدوام ، مواقف مشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني ، والدفاع عن القضية الفلسطينية ، لهذا لن نسمح لاحد ان يزاود على الاردن في مواقفه القومية والعروبية ، وفي نصرة شعبنا الفلسطيني ، فالاردن ومنذ عهد الامارة ، ساند كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله ، من اجل الحرية والاستقلال .

وقال ان الاردنيين ومعهم احرار الامة ، لن ينسوا تضحيات قيادتنا الهاشمية من اجل فلسطين ، فالشريف الحسين بن علي رحمه الله ، رفض الاعتراف بالانتداب البريطاني على فلسطين ، ورفض الاعتراف بفلسطين وطنا قوميا لليهود ، فتم التآمر عليه ونفيه إلى قبرص ، كما ان جلالة الملك عبدالله الاول رحمه الله ، استشهد على ابواب المسجد الاقصى .

وجلالة المغفور له بأذن الله تعالى ، الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ، لم يتوانى لحظة ، من اجل حل القضية الفلسطينية ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة ، فموقف جلالة المغفور له تجاه القضية الفلسطينية والقدس ، شكلت نقطة مركزية في تاريخ النضال العربي والاسلامي من اجل القضية الفلسطينية ، كما شكلت مواقف جلالته الدرع الذي حمى المقدسات الاسلامية والمسيحية من التهويد طوال عقود .

واشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني ، يعتبر القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مقدمة الاولويات ، ويسعى جلالته بكل قوة ، لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقة المشروعة ، باقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني ، وعاصمتها القدس الشرقية .

كما ان جلالة الملك ، يتصدى بكل حزم للعدوان الاسرائيلي الغاشم ، على الاهل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزه ، ويتصدى بقوة وحزم للمخططات الاسرائيلية التوسعية ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني ، ويوصل جلالته المساعدات الانسانية بيديه للاشقاء المحاصرين في قطاع غزه ، ولهذا كان الاردن بقيادته الهاشمية ، وبعشائره وقبائله ومختلف اطيافه الاجتماعية ، المدافع الاول عن القضية الفلسطينية منذ عهد الامارة ،ومع انطلاق الثورة الفلسطينية عام ١٩٣٦ وتطوع ابناء القبائل والعشائر الاردنية وانضموا الى الثورة ، كما انضموا الى قواتنا المسلحة عام ١٩٤٨ ، والتي فيها استطاع جيشنا من حماية الضفة الغربية .

وقال علينا ان نتنبه لمن يحاول نقل المعركة مع العدو الصهيوني الى الداخل الاردني ، وحرف البوصلة عما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية ، مؤكدا ان مصالح الاردن العليا والحفاظ على امن الوطن واستقراره يجب ان تبقى اولوية الاولويات .

واكد الفايز ان الهوية الوطنية الاردنية هوية واحد، مؤكدا بذات الوقت الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين ، وكلنا اردنيون من اجل الاردن ، وفلسطينيين من اجل فلسطين .

واكد الفايز ان امن واسقرار الاردن هو الاولى فالأردن اولا ، مشيرا الى ان الاردن لا يستطيع تحمل اعباء القضية الفلسطينية لوحده ، ولا يستطع خوض حربا مع اسرائيل لوحده ، فقرار الحرب مع اسرائيل قرار عربيا ، لكن اذا ما دعينا الى الحرب ، وحاولت اسرائيل العبث بثوابتنا الوطنية ، فسنرخص الدم من اجل الدفاع عن الوطن ، وسنتصدى لها بقوة ،

كما تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تواجه الأردن ، ومختلف القضايا المتعلقة بالفقر والبطالة والظروف المعيشية للمواطنين ، والتنمية والاستثمار ، وفي هذا الاطار اوضح ان التحديات الاقتصادية التي ادت الى زيادة نسب الفقر والبطالة واثرت على حياة المواطنين المعيشية يعود اغلبها للاوضاع الراهنة المحيطة في الاردن والصراعات التي تشهدها المنطقة .

واكد الفايز أهمية الاهتمام بمحافظة جرش ، ودعم المشاريع المتعلقة في القطاع السياحي والتنموي فيها ، وتعزيز حضورها على خارطة السياحة العربية والدولية كوجهة سياحية جاذبة .

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني ، يدرك حجم هذه التحديات التي تواجه الوطن والمواطن ، ولذلك طرح جلالته رؤيته للتحديث الاقتصادي والإداري بهدف النهوض بواقعنا الاقتصادي الصعب ، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وختم الفايز حديثه بالتأكيد على ان الأردن دولة قوية بمليكها وبمؤسسة العرش الهاشمي ، وقوية بشعبها وجيشها وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية ، والأردن دولة تواصل مسيرتها الخيرة بقوة ، رغم صراعات الإقليم وتداعياته ، مشيرا الى ان قدر الأردن منذ التأسيس وبسبب موقعه الجيوسياسي ان يواجه تحديات سياسية واقتصادية وامنية ، بعضها يعود لأسباب داخلية ، وبعضها يعود لأسباب خارجية ، لكنه على الدوام كان يتجاوز هذه التحديات وهو اكثر قوة ومنعة.

من جانبهم فقد الحضور في مداخلاتهم وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل أردن قوي ومنيع في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن ورفضهم المساس بقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمينة ومؤسساتنا الوطنية.

وأكدوا ولائهم وانتمائهم للقيادة الهاشمية وتراب الوطن مشددين أهمية الحفاظ على المصالح العليا للدولة الأردنية.

واستمع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس إلى ملاحظات المواطنين حول مختلف القضايا الخدمية والإقتصادية ومختلف قضايا الفقر والبطالة في المحافظة وأهمية متابعتها مع الجهات الحكومية المعنية وإيجاد الحلول المناسبة من إقامة المشاريع الاستثمارية التي تشغل الأيدي العاملة.

وكان العين محمود فريحات في بداية اللقاء رحب برئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس مقدرا هذه الزيارة للتواصل مع المواطنين التي تعبر عن توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني مشددا على الوقوف خلف القيادة الهاشمية لمواجهة التحديات.