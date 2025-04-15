أكثر من 1800 حالة اختناق في وسط وجنوب العراق جرّاء عاصفة رملية

وطنا اليوم:شهد العراق أكثر من 1800 حالة اختناق جرّاء عاصفة رملية ضربت وسطه وجنوبه، حسب ما أفادت السلطات الصحية . وأدّت العاصفة الرملية إلى انعدام في الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، حسب وزارة النقل العراقية. وسجلت المستشفيات في محافظة المثنى (جنوب) «أكثر من 700 حالة اختناق»، حسب مدير دائرة الصحة فيها مازن العكيلي الذي أكّد «استنفار» الأجهزة الطبية.

وفي محافظة النجف، دخل «أكثر من 250» مصاباً بالاختناق إلى المستشفيات، حسب دائرة صحة النجف. وشاهد مصوّر وكالة الصحافة الفرنسية في النجف شرطيين ومارّة يضعون كمامات للاحتماء من سحب كثيفة من الغبار حولهم، بالإضافة إلى مسعف يساعد رجلاً على التنفس من أسطوانة للأوكسجين. وأوردت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان أن مدن جنوب ووسط العراق تأثرت «بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط (…) رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق».

وأدّت العاصفة إلى «تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر واحد» وفق المصدر نفسه. وفي محافظة الديوانية، سجّلت نحو 322 حالة اختناق بينهم أطفال، حسبما قال مدير إعلام صحة الديوانية عامر الكناني للوكالة الفرنسية. وتسبب تراجع مستوى الرؤية بسبب موجة الغبار بـ«خمسة حوادث سير» في النجف وفق المصدر نفسه. وفي محافظة البصرة الجنوبية، سُجّلت «361 حالة اختناق» وفق دائرة صحة البصرة». وأُغلق مطار مدينة البصرة «بشكل موقت بسبب العاصفة الترابية»، حسبما قال مدير المطار حسن عبد الهادي لوكالة الأنباء العراقية.

وفي وقت سابق الاثنين، أدّت العاصفة الرملية إلى توقف حركة الملاحة «لمدة ساعة ونصف الساعة» في مطار النجف الدولي، حسبما قال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي ذي قار، سجّلت السلطات الصحية «حصيلة أولية» بلغت «174 حالة اختناق»، حسب إعلام دائرة صحة المحافظة. وتوقّعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن «تخفّ شدة موجة الغبار خلال ساعات الليل»، على أن يعود الغبار «للتشكّل بتركيز أقلّ خلال ساعات صباح» الثلاثاء. وخلال عاصفة رملية مماثلة في مايو (أيار) 2022، سجّل العراق وفاة شخص واحد على الأقلّ ودخول نحو خمسة آلاف شخص المستشفى بسبب إصابتهم بمشاكل تنفسية.

وقالت السلطات الصحية وقتها إن أكثر المتضررين من هكذا عواصف هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو وكبار السن الذين يعانون من قصور في القلب.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تراجعت حدتها نسبياً في عامَي 2023 و2024، زادت العواصف الرملية من حيث العدد والشدة في السنوات الأخيرة في العراق. ويقول خبراء إن العواصف الترابية قد تزداد سوءاً في العراق الذي تعدّه الأمم المتحدة واحداً من الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض أوجه التغيّر المناخي.