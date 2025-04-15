جامعة الحسين بن طلال تحتفل بيوم العلم الأردني.

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس جامعة الحسين بن طلال، الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مديرية شباب معان وهيئة شباب كلنا الأردن / معان، احتفالاً بمناسبة يوم العلم الأردني، الذي يصادف السادس عشر من نيسان من كل عام، وذلك ضمن فعاليات حملة “علمنا عالٍ”.

وشهد الحفل حضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور مروان بطيحة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور بشير كريشان، إلى جانب عدد من عمداء الكليات ومدراء المراكز والوحدات الإدارية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة في كلمته خلال الحفل، أن العلم الأردني يمثل رمز الدولة وهويتها، ومصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين، ودليل الالتفاف حول القيادة الهاشمية المظفرة. وأضاف أن العلم يجسد مسيرة وطن، بدأت منذ تأسيس الدولة الأردنية، وبُنيت بعزم القيادة الهاشمية وبسواعد أبناء الوطن الأوفياء، داعيًا أن تبقى راية الأردن خفاقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.

وشارك في الحفل مدير مديرية شباب معان السيد ممدوح أبوتايه، ومدير هيئة شباب كلنا الأردن / معان السيد أحمد الجرادين، حيث عبّرا في كلمتيهما عن فخرهما واعتزازهما بالقيادة الهاشمية الحكيمة، مشيرين إلى أهمية مشاركة الشباب في هذا اليوم الوطني لما يعكسه من حب وولاء وانتماء للوطن وقيادته.

وتخلل الاحتفال مسيرة حمل خلالها المشاركون أعلام المملكة، جابت شوارع الجامعة، بالإضافة إلى توقيع وثيقة عهد وولاء للعرش الهاشمي. كما شاركت مدرسة معاذ بن جبل الأساسية بفقرات كشفية وأناشيد وطنية، أضفت على الحفل طابعاً احتفالياً مميزاً.

يُذكر أن جامعة الحسين بن طلال زينت مبانيها وساحاتها العامة بالعلم الأردني بهذه المناسبة، كما بثّت إذاعة صوت الجنوب التابعة للجامعة برامج وأهازيج وطنية تغنّت بالعلم ورمزيته.

وفي ختام الاحتفال، وجه رئيس الجامعة مدرّسي مساق التربية الوطنية إلى تخصيص جزء من محاضراتهم للحديث عن يوم العلم الأردني، وإبراز رمزيته الوطنية والوجداني