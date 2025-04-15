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تعميم على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

15 أبريل 2025
تعميم على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

وطنا اليوم:عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين، على الجامعات الرسمية، بضرورة التحضير للاحتفال باليوم الوطني للعلم، بحسب ما صرح به الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.
ويصادف يوم العلم الأردني في السادس عشر من نيسان كل عام، حيث يتم رفع العلم الأردني بمقاساته المختلفة على مباني الجامعات، إلى جانب متابعة الصفحة الرسمية لحملة “علمنا عال”، والمشاركة في المنشورات الخاصة بالحملة.


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