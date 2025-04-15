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الملكة رانيا تشارك صورة بمناسبة يوم العلم الأردني: ارفَعه بفخر

15 أبريل 2025
الملكة رانيا تشارك صورة بمناسبة يوم العلم الأردني: ارفَعه بفخر

وطنا اليوم:أعادت جلالة الملكة رانيا العبد الله، الثلاثاء، نشر صورة متداولة عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، بمناسبة يوم العلم الأردني الذي يصادف الأربعاء، 16 نيسان.
وتضمنت الصورة عبارة “ارفَعْهُ بفخر”، في تعبير رمزي عن الاعتزاز بالعلم الأردني وما يجسّده من وحدة وطنية وانتماء عميق للوطن.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الحملة الوطنية “علمنا عال”، التي تشهد تفاعلاً واسعاً على مختلف المستويات، احتفاءً براية الوطن ورمزيته الخالدة.


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