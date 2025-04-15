إنطلاق فعاليات التمرين المشترك جبل 6 مع القوات الفرنسية

وطنا اليوم:انطلقت أمس الاثنين، فعاليات التمرين التعبوي المشترك جبل 6 الذي تنفذه كتيبة التدخل السريع المغاوير 61 إحدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، بمشاركة فريق من القوات الخاصة الفرنسية بحضور قائد اللواء.

ويهدف التمرين الذي يستمر لأربعة أسابيع إلى تدريب المشاركين على التنسيق المشترك والاستجابة الفورية لأي طارئ، والقدرة على التعامل مع جميع الظروف والتحديات التي تفرضها طبيعة الموقف بما يضمن قدرة الفرق على اتخاذ القرارات السريعة والفعّالة.

ويشتمل التمرين على فعاليات القتال في المناطق الجبلية ونقل المهمات والذخائر بواسطة العبّارات الهوائية وعمليات الإنزال عن المقاطع الصخرية والتسلق الحر وعمليات الإخلاء الطبي الأرضي في المناطق الجبلية وإعادة التزويد اللوجستي واستخدام عناصر الاستطلاع والقناصين في البيئة الجبلية.

ويأتي التمرين ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالتعاون مع جيوش شقيقة وصديقة، لتبادل الخبرات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية إضافة الى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات المختلفة.