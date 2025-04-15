بعد غياب بسبب حرب غزة..محمد عساف يعود للغناء في الأردن

وطنا اليوم:بعد غياب أكثر من سنتين عن الساحة الفنية، يعود الفنان الفلسطيني محمد عساف لإحياء حفلاً غنائياً بالعاصمة الأردنية عمان في الأردن، وذلك يوم 10 مايو(أيار) المقبل.

ويقام الحفل بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ15 من فعاليات “جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن”، التي تعود ببرنامج موسيقي متنوع يجمع بين نجوم الغناء العربي والعالمي وأشهر الفرق.

وكشفت جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن عن تفاصيل الحفل عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام” وذلك بمنشور لها على النحو التالي “الفنان محمد عساف في عمّان، استعدوا لحفل لا ينسى مع صوت فلسطين الساحر، يوم السبت 10 أيار(مايو) 2025، بانتظاركم ليلة من الأغاني الوطنية، الطربية، والشعبية يلي بتلامس القلب”.

ويعتبر الحفل بمثابة عودة محمد عساف، لاستئناف نشاطه الفني والغنائي بعد غيابه عن إحياء الحفلات وطرح أغنيات جديدة خلال الفترة الماضية، لأسباب عديدة منها الحرب على قطاع غزة التي تعد مسقط رأسه والمكان الذي ترعرع فيه.

ومن المتوقع أن يقدم محمد عساف في الحفل باقة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور منها “مكانك خالي، اللومة اللومة، ياطير الطاير، لوين بنروح، بزعل على مين” وغيرها من الأغنيات الرومانسية إلى جانب الأغاني الوطنية التي سيقدمها أيضاً.