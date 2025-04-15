وفد من كلية التربية الرياضية بجامعة الأنبار يزور عمان الأهلية

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، وفداً أكاديمياً من كلية التربية الرياضية في جامعة الأنبار العراقية، ضم كلاً من الأستاذ الدكتور لبيب الدليمي عميد الكلية، والدكتور عامر مشرف، بحضور الأستاذ الدكتور محمد المبيضين عميد كلية العلوم التربوية بجامعة عمان الاهلية ،وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالوفد الضيف، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي، لا سيما في مجالات العلوم الرياضية والصحية.

وعقب اللقاء، اصطحب الأستاذ الدكتور محمد المبيضين الوفد الزائر في جولة شاملة، شملت قسم التربية البدنية والصحية، حيث اطلع الوفد على أبرز مرافق الكلية، وفي مقدمتها مجمع الأرينا الرياضي الذي يضم أحدث الأجهزة والأدوات التدريبية، إضافة إلى ملاعب السكواش ومسرح الأرينا.

كما شملت الجولة زيارة إلى قسم العلاج الطبيعي التابع لكلية العلوم الطبية المساندة، حيث اطلع الوفد على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تأهيل المرضى والرياضيين، وأشاد الوفد بالتطور الكبير الذي تشهده الكلية في البنية التحتية والمحتوى العلمي.

وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن اعتزازهما بهذا اللقاء المثمر، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الكليتين، من خلال تنفيذ بحوث علمية مشتركة تخدم مجالات متعددة في التخصصات الرياضية والصحية، وتُسهم في فتح آفاق واعدة للتعاون المستقبلي في ميادين التعليم والتدريب والتأهيل.