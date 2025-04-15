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مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و”موبيدكو” للصناعات الدوائية

15 أبريل 2025
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و”موبيدكو” للصناعات الدوائية

وطنا اليوم:وقَّعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرة تفاهم مع الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية (موبيدكو) ممثلة بالمدير العام المهندس محمد عويس، بحضور عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات، ومدير مركز الدراسات الدوائية الدكتور ولهان الشاعر، إلى جانب الدكتورة زينة العلمي والدكتور محمد ملكاوي.
وتعتبر شركة (موبيدكو) إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجيا، والتي تمتلك عدة فروع في دول مجاورة وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 65 دولة حول العالم.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون البحثي وفتح آفاق التدريب العملي في الشركة لطلبة الجامعة في تخصص التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية بكلية العلوم الطبية المساندة ، لا سيّما في ظل مشروع الشركة الريادي المتمثل بإنشاء أول مصنع من نوعه في المنطقة لإنتاج اللقاحات البيطرية. ذلك إلى جانب تفعيل التعاون في المجالات البحثية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطلعات الطرفين في تطوير المعرفة التطبيقية، وربط البحث الأكاديمي بالصناعة.
وأشاد الأستاذ الدكتور ساري حمدان بدور الشركة في دعم البحث العلمي وتوفير فرص التدريب العملي، مؤكدًا حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.
من جانبه، عبّر المهندس محمد عويس عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية، موضحًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو دعم مسيرة البحث العلمي في الأردن والمنطقة، وتمكين الشركة من الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية المتوفرة في الجامعة.


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