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جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية

15 أبريل 2025
جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
-مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية / مركز الحاسوب.

وفقاً للشروط التالية
1.أن يكون أردني الجنسية.
2.أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب او هندسة البرمجيات بتقدير لا يقل عن جيد.
3.لديه خبره لا تقل عن سنه في تصميم المواقع الإلكترونية وبرمجتها باستخدام (PHP, Code Igniter and LA ravel Frameworks JavaScript, JQuery).
4.خبرة عملية في التعامل مع قواعد البيانات
5.المعرفة في تصميم وتطوير خدمات الويب (RESTful APIs).
6.خبرة في تحسين محركات البحث( Search Engine Optimization)
7.يفضل من لديه خبرة في بناء تطبيقات الهواتف .
الوثائق المطلوبة
السيرة الذاتية .
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2025


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