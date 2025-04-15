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مطلوب مبرمج/مطور أنظمة أوراكل لدى جامعة فيلادلفيا

15 أبريل 2025
مطلوب مبرمج/مطور أنظمة أوراكل لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
مبرمج/مطور أنظمة أوراكل مركز الحاسوب.
وفقاً للشروط التالية
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب او هندسة البرمجيات أو علوم الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية بتقدير لا يقل عن جيد.
لديه خبره لا تقل عن سنتين في قواعد بيانات أوراكل
ان يكون لديه خبره في المجالات التالية:
استخدام لغة Oracle SQL بمهارة عالية .
البرمجة بلغة PL/SQL.
استخدام (Forms and Reports 6i/ 12 C) Oracle Developer
يفضل وجود دورات تدريبية في لغة الاوراكل.
يفضل وجود خبرة في إدارة قواعد البيانات.
الوثائق المطلوبة
السيرة الذاتية .
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2025 .


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