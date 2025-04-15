مدير الشؤون الفلسطينية يوجه برفع العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم

وطنا اليوم:أوعز مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان بتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز حضور العلم الأردني في المشهد البصري العام، تزامناً مع احتفالات المملكة بيوم العلم في 16 نيسان الحالي.

ووجه خرفان كوادر الدائرة في المركز والميدان ولجان خدمات المخيمات في المملكة برفع الأعلام على المباني الرسمية والشوارع الرئيسية، مع استخدام مقاسات متناسبة لضمان انتشارها الواسع، تعبيراً عن الفخر بالوطن والولاء للقيادة.

وأكد خرفان أن الحملة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية لترسيخ القيم الوطنية، واستذكاراً لتضحيات الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن العلم يرمز للفخر والاعتزاز بالمبادئ التأسيسية والتنوع الثقافي.

كما دعى خرفان المجتمع المدني للمشاركة عبر رفع الأعلام وإطلاق مبادرات تطوعية.

وجدد خرفان الدعوة إلى إبراز الوحدة الوطنية وتجديد العهد بالولاء للوطن. وللقيادة الهاشمية المظفرة تحت ظل قائد الوطن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه