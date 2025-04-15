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كاتي بيري تصبح أول مغنية تسبح في الفضاء

15 أبريل 2025
كاتي بيري تصبح أول مغنية تسبح في الفضاء

وطنا اليوم:انطلق إلى الفضاء، الأربعاء، صاروخ تابع لشركة “بلو أوريغن” التي يمتلكها الملياردير جيف بيزوس وعلى متنه لورين سانشيز خطيبة بيزوس ونجمة البوب الأميركية كاتي بيري ومقدمة البرامج غايل كينغ وعالمة الصواريخ السابقة عائشة بو والناشطة أماندا نجوين وصانعة الأفلام كيريان فلين.
وتمثل الرحلة أحدث موجة في مجال السياحة الفضائية، حيث يمكن للمزيد من الشخصيات الثرية والمشاهير أو سعداء الحظ ومن لديهم صلات جيدة الدخول إلى عالم انعدام الجاذبية الذي يهيمن عليه عادة رواد الفضاء المحترفون.
وانطلق الصاروخ “نيو شيبرد” في الرحلة من غرب تكساس، وحظي المشاهير بفرصة تجربة حالة انعدام الوزن لمدة 4 دقائق فقط بعد عبورهم “خط كارمان”، وهو حدّ ارتفاعه 62 ميلا، مُعترف به دوليا على أنه الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.
وبعد تأثرها من شكل الأرض من الفضاء، قالت بيري إنها لم تستطع مقاومة غناء “يا له من عالم رائع” وهي في الفضاء.
ورفضت شركة “بلو أوريغن” الإفصاح عن تكلفة الرحلة أو من دفع ثمنها.
وكانت هذه الرحلة الفضائية رقم 11 للشركة التي تتخذ من ولاية واشنطن مقرا لها، والتي أسسها بيزوس في عام 2000 بعد أن حقق ثروة مع أمازون.
وشارك بيزوس بنفسه في أول رحلة سياحية إلى الفضاء لشركة “بلو أوريغن” في عام 2021 ورافق طاقم أحدث رحلة إلى منصة الإطلاق.


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