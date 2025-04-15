تجارة عمان تدعو لرفع العلم على مؤسسات القطاع التجاري

وطنا اليوم:أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن للعلم مكانة عظيمة في وجدان وقلوب أبناء الوطن، وهو مبعث اعتزاز للأردنيين جميعا، ويجسد معاني الإباء والوحدة والحرية والكرامة والاعتزاز بالراية الوطنية التي حملتها كل الأجيال.

ودعا المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء، أعضاء الهيئة العامة ومنتسبي الغرفة بالعاصمة عمان لرفع العلم الأردني على مباني المؤسسات والشركات والمحال التجارية للقطاع التجاري والخدمي، استجابة للحملة الوطنية “علمنا عال” التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، للاحتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف 16 نيسان من كل عام.

وأعرب المجلس عن اعتزازه والقطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تحمل معاني كثيرة تتجلى في التعبير عن الانتماء والافتخار بالعلم والمحبة للوطن والالتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار المجلس إلى أهمية رفع العلم الأردني بكل المناسبات والاحتفالات الوطنية، باعتباره لحنا خالدا يشهد على تاريخ هذا الوطن الغالي وللتذكير بالإنجازات والنجاحات الوطنية بمختلف المجالات