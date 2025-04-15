الاحتلال ينسف قرية فلسطينية ويسوّيها بالأرض

وطنا اليوم:ذكرت شبكة «آي بي سي» الأميركية أن تحليل صور أقمار صناعية أظهر أن إسرائيل سوت بالأرض قرية «أم النصر» شمال قطاع غزة بين 29 و31 مارس الماضي.

وراجعت الشبكة صورتين عاليتي الدقة من «Planet Labs»، إحداهما التُقطت في 29 مارس والأخرى في 31 من الشهر نفسه.

وفي الصورة الأولى، تبدو قرية أم النصر سليمة في معظمها، ولكن في الصورة الثانية، يبدو أن جميع المباني الظاهرة قد سُوّيت بالأرض.

وتقع القرية المدمرة داخل المنطقة الأمنية التي فرضها الجيش الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 19 يناير.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن نحو 70% من قطاع غزة يخضع الآن لأوامر تهجير من “إسرائيل”، ما يترك الفلسطينيين هناك بلا مكان آمن يلجؤون إليه.

وأضاف دوجاريك أن “إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات أساسية لأكثر من 7 أسابيع”.

وشدد على ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، كما يجب استعادة وقف إطلاق النار وتجديده دون تأخير.