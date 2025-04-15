ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 60 قرشًا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 60 قرشًا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين 65.9 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 63.3 دينارًا للغرام.

وبلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 75.5دينارًا 58.8 دينارًا و44.5 دينارًا على التوالي