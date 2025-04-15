3.67 مليار دينار عبر إي فواتيركم خلال الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:بلغ إجمالي عدد حركات الدفع المنفذة عبر نظام “إي فواتيركم” المعتمد من البنك المركزي الأردني، منذ بداية العام الحالي، نحو 17.09 مليون حركة، بقيمة بلغت 3.67 مليار دينار، وفقًا لإحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأظهرت الإحصاءات، أن عدد مستخدمي “إي فواتيركم” شهد نموا طفيفا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام؛ إذ بلغ عددهم في كانون الثاني 4.58 مليون مستخدم، ليرتفع إلى 4.62 مليون في شباط، ويصل إلى 4.65 مليون في آذار، بنسبة زيادة بلغت 0.8% خلال شهر آذار، أي ما يعادل 35.5 ألف مستخدم جديد. كما أشارت الإحصائيات إلى أن عدد المفوترين وصل إلى 605 مفوترين، ضمن 2,090 خدمة.

وبلغ إجمالي عدد الحركات 5.5 مليون حركة في آذار، و5.7 مليون حركة في شباط، و5.89 مليون حركة في كانون الثاني، مسجلًا انخفاضًا في عدد الحركات خلال آذار بنسبة 3.6%.

وتصدر قطاع الاتصالات عدد الحركات المنفذة عبر النظام بـ1847 ألف حركة، تلاه قطاع المياه والكهرباء بـ1602 ألف حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ974 ألف حركة، وشركات المحافظ ومقدمي خدمات الدفع بـ497 ألف حركة، ثم التمويل والخدمات المالية بـ287 ألف حركة، والتعليم بـ51 ألف حركة، والنقل والسفر بـ43 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ39 ألف حركة، والجمعيات الخيرية بـ35 ألف حركة، وأخيرًا التجارة والخدمات بـ30 ألف حركة.

وأظهرت الإحصاءات أن المدفوعات الرقمية شكلت الحصة الأكبر من إجمالي عدد حركات “إي فواتيركم”، بنسبة 82.4%، بواقع 4.53 مليون حركة، في حين بلغت حصة المدفوعات النقدية 17.6%، بواقع 969.7 ألف حركة.

وبلغت القيمة الإجمالية لحركات الدفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1.13 مليار دينار في آذار، مقارنة بـ1.19 مليار دينار في شباط، و1.35 مليار دينار في كانون الثاني، مسجلة انخفاضًا في قيمة الحركات خلال آذار بنسبة 4.7%.

وتوزعت قيمة الحركات حسب نوع الخدمة، على النحو التالي: الخدمات الحكومية 689 مليون دينار، شركات المحافظ ومقدمي خدمات الدفع 239 مليون دينار، المياه والكهرباء 70 مليون دينار، التمويل والخدمات 44 مليون دينار، الاتصالات 31 مليون دينار، الغاز والطاقة 14 مليون دينار، البنوك 12 مليون دينار، التعليم 10 ملايين دينار، التجارة والخدمات 9 ملايين دينار، وأخيرًا النقل والسفر 5 ملايين دينار.

واستحوذت المدفوعات الرقمية على 79.2% من القيمة الإجمالية لحركات “إي فواتيركم”، بواقع 898.2 مليون دينار، مقابل 20.8% للمدفوعات النقدية، بواقع 236.2 مليون دينار.

وسجل متوسط قيمة الحركة عبر النظام خلال الأشهر الثلاثة تفاوتًا طفيفًا؛ إذ بلغ 229 دينارًا في كانون الثاني، وانخفض إلى 209 دنانير في شباط، ثم إلى 206 دنانير في آذار.