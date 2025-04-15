الملكة الأم.. كتاب يوثق مسيرة الملكة رانيا العبدالله

وطنا اليوم:سلطت المربية والمؤلفة نسرين أبو الرب الضوء على كتابها الجديد الصادر بعنوان “الملكة الأم.. مسيرة عطاء وإنجاز”، الذي يُعد توثيقًا شاملاً لجوانب متعددة من مسيرة جلالة الملكة رانيا العبدالله، ويحتفي بعطاءها المتواصل وإنجازاتها على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت أبو الرب خلال حديثها في لقاء إذاعي صباح اليوم ، إلى أن الكتاب الذي يمثل إصدارها التاسع، جاء اختيار عنوانه من صفة الأمومة، لما تحمله من معاني العطاء والمحبة والاحتواء، وهي الصفات التي تجسّدها جلالة الملكة رانيا العبدالله في مواقفها وإنجازاتها، مؤكدة أن جلالتها تمثل “أم الأردنيين جميعًا”، بفضل قربها من الناس، وتواصلها الدائم مع كافة فئات المجتمع.

ويتناول الكتاب سيرة الملكة منذ تتويجها عام 1999، مرورا بمبادراتها ومواقفها المؤثرة في قضايا التعليم، وتمكين المرأة، وحماية الطفولة، وريادة الأعمال، والحوار بين الثقافات. كما يسلط الضوء على مشاركاتها الدولية، والجوائز التي نالتها، والمكانة التي رسختها كوجه مشرق للأردن في المحافل العالمية.

واختارت المؤلفة أن يتضمن الكتاب فصلاً خاصًا بكلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي عبّر فيها عن تقديره لدور الملكة كزوجة وأم وقائدة، وخصوصًا كلماته خلال تقليدها وسام النهضة المرصع في ذكرى اليوبيل الفضي، حيث أكد جلالته أن جلالة الملكة كانت دائمًا شريكة في البناء ومصدر فخر للأردنيات جميعًا.

وأعربت أبو الرب عن فخرها بإصدار هذا العمل، مؤكدة أنه يحمل رسالة محبة ووفاء للقيادة الهاشمية، وللملكة رانيا التي استطاعت أن تكون قدوة ومصدر إلهام لكل امرأة أردنية.

يُذكر أن الكتاب يشكّل إضافة نوعية للمكتبة الوطنية، بتوثيقه إنجازات امرأة رائدة، تركت بصمتها في مجالات متعددة، وكرّست جهودها لخدمة الوطن والإنسان.