القطاع التجاري والخدمي : علمنا رمز عزتنا وشموخنا

وطنا اليوم:دعا مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة إلى رفع العلم الأردني على مباني المؤسسات والشركات والمحال التجارية للقطاع التجاري والخدمي، استجابة للحملة الوطنية “علمنا عال” التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، للاحتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني.

وأكد المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء ، أن العلم الأردني رمز شموخنا وعزتنا، وهو مبعث اعتزاز الأردنيين جميعا، وله مكانة عظيمة في وجدان وقلوب أبناء الوطن، بإعتباره رمزا للوحدة الوطنية.

وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة العزيزة التي تصادف يوم غد الاربعاء، مشيرا إلى ما تحمله من معاني العزة والكرامة، وما تعبر عنه من الانتماء العميق للأردن وولاء أبنائه لتراب الوطن الغالي، مؤكدا أهمية رفع العلم الأردني بكل المناسبات والاحتفالات الوطنية.

وشدد المجلس على التفاف القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود الأردن نحو مزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن العلم يمثل رمزا للتاريخ المجيد والإنجازات العظيمة التي حققها الوطن في مختلف المجالات.

وأكد المجلس دور العلم في تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالمنجزات التي تحققت بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة