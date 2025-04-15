بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

القطاع التجاري والخدمي : علمنا رمز عزتنا وشموخنا

15 أبريل 2025
القطاع التجاري والخدمي : علمنا رمز عزتنا وشموخنا

وطنا اليوم:دعا مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة إلى رفع العلم الأردني على مباني المؤسسات والشركات والمحال التجارية للقطاع التجاري والخدمي، استجابة للحملة الوطنية “علمنا عال” التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، للاحتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني.
وأكد المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء ، أن العلم الأردني رمز شموخنا وعزتنا، وهو مبعث اعتزاز الأردنيين جميعا، وله مكانة عظيمة في وجدان وقلوب أبناء الوطن، بإعتباره رمزا للوحدة الوطنية.
وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة العزيزة التي تصادف يوم غد الاربعاء، مشيرا إلى ما تحمله من معاني العزة والكرامة، وما تعبر عنه من الانتماء العميق للأردن وولاء أبنائه لتراب الوطن الغالي، مؤكدا أهمية رفع العلم الأردني بكل المناسبات والاحتفالات الوطنية.
وشدد المجلس على التفاف القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود الأردن نحو مزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن العلم يمثل رمزا للتاريخ المجيد والإنجازات العظيمة التي حققها الوطن في مختلف المجالات.
وأكد المجلس دور العلم في تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالمنجزات التي تحققت بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:39

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)