بنك الإسكان يجدّد دعمه لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

وطنا اليوم:جدّد بنك الإسكان دعمه لمشروع الزراعة المائية، أحد أبرز مشاريع وبرامج جمعية دار أبو عبدالله، والذي يهدف إلى تمكين الأفراد المستفيدين منه من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم من خلال تحقيق سبل عيش مستدامة، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية والحفاظ على البيئة.

ويُعد هذا الدعم جزءاً من الشراكة الممتدة بين بنك الإسكان وجمعية دار أبو عبدالله التي تتمثل رسالتها في استكمال ودعم جهود تكية أم علي للوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع والفقر. ويتوافق هذا الدعم مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” في قطاع التمكين الاجتماعي، من خلال دعم المجتمع المحلي وإحداث أثر إيجابي على المستوى المعيشي، عبر مساندة مبادرات وبرامج منظمات المجتمع المدني الفاعلة، وهو ما ينسجم مع إرث ودور البنك الإنساني والمجتمعي من حيث المساهمة في معالجة التحديات الوطنية.

وفي إطار الدعم، يُقدم بنك الإسكان التمويل لدورة زراعية كاملة لتسعة بيوت بلاستيكية ضمن مزرعة “الدار– باب عمّان” في محافظة جرش. ويتضمن التمويل المقدّم دعم المستفيدين من المشروع والذين يتم اختيارهم من الأسر المدرجة في قاعدة بيانات تكية أم علي، بالمهارات والأدوات اللازمة.

ويساهم البنك من خلال الدعم بتغطية تكاليف مستلزمات الزراعة من بذار وأشتال وأسمدة ومبيدات، والتكاليف التشغيلية المتضمنة تكاليف الري والكهرباء والصيانة، فضلاً عن تغطية تكاليف التدريب والاستشارات في الجوانب الزراعية والمالية، والتكاليف اللوجستية والتسويقية مشتملة على الدعم الفني، بما يضمن نجاح البيوت البلاستيكية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتعتبر جمعية دار أبوعبد الله منظمة غير ربحية وغير حكومية، تسعى إلى تمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم واستدامة سُبُل عيشهم من خلال مشاريع تعالج الأسباب الكامنة وراء الفقر الغذائي في الأردن، وتأسست دار أبو عبداللّه من قبل صاحبة السموّ الملكي الأميرة هيا بنت الحسين “حفظها اللّه” رئيس مجلس الإدارة، وسُميت بهذا الاسم تخليداً لذكرى المغفور له بإذن اللّه جلالة الملك الحسين بن طلال طيّب اللّه ثراه الذي كان من أشد المؤمنين بالإنسان وبأن “الإنسان هو أغلى ما نملك.” وتعتمد دار أبو عبد الله على قاعدة بيانات تكية أم علي لاختيار الأفراد والأسر الأشد حاجة، بهدف تمكينهم وتحويلهم إلى أفراد وأسر منتجين ومكتفيين ذاتياً.