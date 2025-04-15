بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك الإسكان يجدّد دعمه لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

15 أبريل 2025
بنك الإسكان يجدّد دعمه لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

وطنا اليوم:جدّد بنك الإسكان دعمه لمشروع الزراعة المائية، أحد أبرز مشاريع وبرامج جمعية دار أبو عبدالله، والذي يهدف إلى تمكين الأفراد المستفيدين منه من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم من خلال تحقيق سبل عيش مستدامة، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية والحفاظ على البيئة.
ويُعد هذا الدعم جزءاً من الشراكة الممتدة بين بنك الإسكان وجمعية دار أبو عبدالله التي تتمثل رسالتها في استكمال ودعم جهود تكية أم علي للوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع والفقر. ويتوافق هذا الدعم مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” في قطاع التمكين الاجتماعي، من خلال دعم المجتمع المحلي وإحداث أثر إيجابي على المستوى المعيشي، عبر مساندة مبادرات وبرامج منظمات المجتمع المدني الفاعلة، وهو ما ينسجم مع إرث ودور البنك الإنساني والمجتمعي من حيث المساهمة في معالجة التحديات الوطنية.
وفي إطار الدعم، يُقدم بنك الإسكان التمويل لدورة زراعية كاملة لتسعة بيوت بلاستيكية ضمن مزرعة “الدار– باب عمّان” في محافظة جرش. ويتضمن التمويل المقدّم دعم المستفيدين من المشروع والذين يتم اختيارهم من الأسر المدرجة في قاعدة بيانات تكية أم علي، بالمهارات والأدوات اللازمة.
ويساهم البنك من خلال الدعم بتغطية تكاليف مستلزمات الزراعة من بذار وأشتال وأسمدة ومبيدات، والتكاليف التشغيلية المتضمنة تكاليف الري والكهرباء والصيانة، فضلاً عن تغطية تكاليف التدريب والاستشارات في الجوانب الزراعية والمالية، والتكاليف اللوجستية والتسويقية مشتملة على الدعم الفني، بما يضمن نجاح البيوت البلاستيكية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتعتبر جمعية دار أبوعبد الله منظمة غير ربحية وغير حكومية، تسعى إلى تمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم واستدامة سُبُل عيشهم من خلال مشاريع تعالج الأسباب الكامنة وراء الفقر الغذائي في الأردن، وتأسست دار أبو عبداللّه من قبل صاحبة السموّ الملكي الأميرة هيا بنت الحسين “حفظها اللّه” رئيس مجلس الإدارة، وسُميت بهذا الاسم تخليداً لذكرى المغفور له بإذن اللّه جلالة الملك الحسين بن طلال طيّب اللّه ثراه الذي كان من أشد المؤمنين بالإنسان وبأن “الإنسان هو أغلى ما نملك.” وتعتمد دار أبو عبد الله على قاعدة بيانات تكية أم علي لاختيار الأفراد والأسر الأشد حاجة، بهدف تمكينهم وتحويلهم إلى أفراد وأسر منتجين ومكتفيين ذاتياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:39

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)