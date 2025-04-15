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مصدر قضائي ينفي الإشاعات بالإفراج عن فتاة الرابية

15 أبريل 2025
مصدر قضائي ينفي الإشاعات بالإفراج عن فتاة الرابية

وطنا اليوم:نفى مصدر قضائي مطلع الإفراج عن الفتاة التي تم توقيفها الأسبوع الماضي بتهمة الإساءة لرجال الأمن خلال مسيرة الرابية.
وجاء هذا النفي اثر الانتشار الوسع بأنه قد تم الإفراج عنها بأوامر عليا حيث اجتاحت الإشاعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان مدعي عام عمان اوقف الخميس الماضي فتاة شاركت في مسيرة الرابية لمدة أسبوع واحد قابل للتجديد، وذلك بعد تعرضها بالإساءة والشتم لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي.
واسند إليها تهمة إثارة النعرات المذهبية او العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف وفق المادة 150 من قانون العقوبات الأردني والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 دينار في حال الثبوت.


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