عطاء لتأهيل شوارع أم رمانة وبيرين والعالوك

وطنا اليوم:أعلن عضو مجلس محافظة الزرقاء حسين الغويري عن اعتماد عطاء لتنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد طرق في منطقتي ام رمانة (مقام عيسى) وبيرين العالوك بتكلفة إجمالية تبلغ 200 ألف دينار، وذلك ضمن جهود المجلس لمعالجة التحديات المرورية وتحسين البنية التحتية.

وقال الغويري ان اعتماد العطاء لتنفيذ المشروع يأتي بعد متابعات مكثفة من مجلس المحافظة، موضحا انه يتضمن قشط الطبقات الإسفلتية التالفة مع تركيز على المناطق الأكثر تضررًا.

وأشار الى ان المباشرة في العمل ستتم خلال أسبوعين.