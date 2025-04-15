إطلاق مسار الباص سريع التردد بين عمّان ومادبا

وطنا اليوم:رعى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة حفل إطلاق و تشغيل خط الباص سريع التردد (105) بين عمان ومادبا.

وبحسب بيان لأمانة عمان، اليوم الثلاثاء، تم تشغيل ثماني حافلات حديثة على هذا المسار تنطلق من أمام مستشفى الأمير حمزة بن الحسين في منطقة طارق وصولا إلى مدرسة مادبا الثانوية للبنين، ضمن جداول زمنية محددة وفق مواعيد منتظمة بمعدل 34 رحلة يومياً.

وتنطلق حافلات الباص سريع التردد في تمام الساعة السادسة صباحا من مدينة مادبا، بينما تكون انطلاقتها في الساعة السابعة صباحا من عمان وحتى الساعة الثامنة مساء لكلا الاتجاهين.

وسيتم تسيير حافلة كل نصف ساعة من كل اتجاه، بمعدل 34 رحلة يوميا.

ويشمل خط الباص سريع التردد المرور بمنطقة طارق، ومجمع الشمال، ودوار المدينة الرياضية، وإشارات وادي صقرة، وشارع الأميرة بسمة، وكوريدور عبدون ، وشارع المطار، وجامعة الزيتونة، وجسر مادبا، والأندلسية، وكينجز أكاديمي، ودوار المحبة، والبنك الإسلامي في مادبا.

يشار الى ان الحافلات ستسير داخل عمان على مسار “الباص السريع” ولن تستخدم الطريق العادي، كما ستسلك طريق الخدمات على طريق المطار.