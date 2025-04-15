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بلاغ ضد الفنان محمد رمضان بدعوى “الإساءة البالغة للدولة المصرية والشعب وإهانة العلم”

15 أبريل 2025
بلاغ ضد الفنان محمد رمضان بدعوى “الإساءة البالغة للدولة المصرية والشعب وإهانة العلم”

وطنا اليوم_تقدم المحامي بالنقض سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام في مصر، ضد الفنان محمد رمضان، بدعوى “ظهوره ببدلة رقص مخلة بالآداب العامة وإهانة للعلم المصري”.

حسب البلاغ، فإن الفنان محمد رمضان ظهر مؤخرا بمهرجان كوتشيلا في أمريكا، و”أساء فيه إساءة بالغة للدولة المصرية وشعب مصر بالكامل بل وللحضارة والفن المصري الأصيل، وقام بالتعدي على قيم وعادات المجتمع المصري وإهانة العلم المصري بعد ظهوره مرتديا حمالة صدر من الذهب أشبه ببدل الرقص التي ترتديها الراقصات، ثم قام برفع علم مصر والتلويح به بما فيه إهانة للعلم والرمز المصري”

وجاء في البيان الرسمي للنقابة: “محمد رمضان عضو بنقابة المهن التمثيلية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبته ومساءلته”.

 

وأضاف البيان: “أما بالنسبة للحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، فإنها تتم عبر تصاريح للحفل الواحد أو العمل الواحد، وفقاً لبروتوكول اتحاد النقابات الفنية الثلاث (الموسيقية والتمثيلية والسينمائية)”.

 

يذكر أن محمد رمضان كان قد أثار جدلاً واسعاً بعد نشره مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة “تيك توك”، قال فيه: “يمكن تكون آخر حفلة ليا في أميركا، ويمكن ما أدخلش أميركا تاني بعد الحفلة دي تحديداً، ولكن رسالة وهنوصلها بالفن والموسيقى والترفيه زي ما هم علمونا”.

 

ويأتي هذا البيان في إطار توضيح الاختصاصات النقابية والجهات المسؤولة عن متابعة مثل هذه القضايا الفنية، وسط تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول أداء رمضان وملابسه خلال ڜالحفل.


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