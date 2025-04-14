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إيران: الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا ستعقد في مسقط السبت المقبل

15 أبريل 2025
إيران: الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا ستعقد في مسقط السبت المقبل

وطنا اليوم _4أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الإثنين، أن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقد السبت في مسقط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

 

ونقلت إرنا عن المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إنه “بعد مشاورات تقرّر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في العاصمة العمانية في 19 أبريل”.

 

وكان وزيرا الخارجية الهولندي والإيطالي كاسبار فيلدكامب وأنتونيو تاياني صرّحا في وقت سابق أن هذه الجلسة الثانية ستُعقد في العاصمة روما.

 

وأجرى البلدان، السبت، مباحثات في عمان، وصفت بـ “البناءة” بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقا على عقد لقاء جديد.

 

وأعلنت إيران، الأحد، أن المحادثات المقبلة ستبقى “غير مباشرة”، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.

 

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو دبلوماسي متمرس وأحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني في 2015، فيما قاد مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وهو قطب عقارات، الوفد الأميركي.

 

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.

 

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا “بالتأكيد”.


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