الأردن .. مذكرة نيابية تطالب بإلغاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين

وطنا اليوم_قدم عدد من النواب مذكرة نيابية طالبوا فيها الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين.

وأوضح النواب الموقعون على المذكرة، أن شركات توزيع الكهرباء كانت تفرض هذه الرسوم سابقاً بحجة الحاجة إلى إرسال كوادر فنية لإعادة التيار، إلا أن العدادات الرقمية باتت تتيح فصل وإعادة التيار عن بعد دون تدخل بشري مباشر، وهو ما يُسقط مبرر فرض الرسوم.

وأشاروا٩9s إلى أن استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظل التطور التكنولوجي يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على المواطنين، ويؤدي إلى تحصيل مبالغ تقدر بملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية مقابلة.

وطالب النواب في مذكرتهم الحكومة بإصدار قرار فوري لإيقاف استيفاء هذه الرسوم في الحالات التي لا تستدعي تدخلاً فنياً مباشراً،