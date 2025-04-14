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البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع

14 أبريل 2025
البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع

 

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لإدارة البحث الجنائي بتعرّض أحد المصانع جنوب العاصمة للسرقة وأخذ مبلغ 102 ألف دينار من داخل إحدى القاصّات .

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من الإدارة تولّى التحقيق في القضية، حيث تمكّن من خلال جمع المعلومات والأدلة من تحديد هوية ثلاثة أشخاص تورّطوا بالقضية وأُلقي القبض عليهم.

 

وبالتحقيق معهم اعترفوا بدخول مقر المصنع ليلاً وسرقة المبلغ من داخل إحدى القاصّات وبمتابعة التحقيق معهم جرى ضبط مبلغ 93 ألف دينار من المسروقات وما زال التحقيق جارياً.


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