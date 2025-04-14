بحث التعاون السياحي بين الأردن ومالطا

وطنا اليوم:بحثت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب خلال لقائها مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطية المسؤول عن ملف السياحة، ديفيد مينسفيلد، التعاون بين الجانبين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن اللقاء الذي عقد بحضور السفير المالطي غير المقيم في الأردن جورج سعيد زاميت، ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن ومالطا في مجالي السياحة والآثار، من خلال تفعيل برامج ومشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأضافت أن اللقاء بحث كذلك آفاق التعاون في مجالات الآثار والتراث والتعليم، بما يسهم في تبادل الخبرات في مجالات الحفظ والترميم، وتوسيع مجالات التبادل الأكاديمي والتدريب المهني في تخصصات السياحة والتراث الثقافي.