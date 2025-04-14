بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بحث التعاون السياحي بين الأردن ومالطا

14 أبريل 2025
بحث التعاون السياحي بين الأردن ومالطا

وطنا اليوم:بحثت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب خلال لقائها مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطية المسؤول عن ملف السياحة، ديفيد مينسفيلد، التعاون بين الجانبين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن اللقاء الذي عقد بحضور السفير المالطي غير المقيم في الأردن جورج سعيد زاميت، ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن ومالطا في مجالي السياحة والآثار، من خلال تفعيل برامج ومشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وأضافت أن اللقاء بحث كذلك آفاق التعاون في مجالات الآثار والتراث والتعليم، بما يسهم في تبادل الخبرات في مجالات الحفظ والترميم، وتوسيع مجالات التبادل الأكاديمي والتدريب المهني في تخصصات السياحة والتراث الثقافي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:39

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)