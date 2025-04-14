بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بنغلاديش تعيد إدراج عبارة “باستثناء إسرائيل” على جوازات سفرها

14 أبريل 2025
بنغلاديش تعيد إدراج عبارة “باستثناء إسرائيل” على جوازات سفرها

وطنا اليوم:أعادت بنغلادش إدراج عبارة “صالح لجميع الدول ما عدا الاحتلال الإسرائيلي” على جوازات سفر مواطنيها، لتعيد بذلك حظر السفر إلى “إسرائيل”، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وكانت هذه العبارة قد ظهرت لعقود على جوازات السفر البنغالية، في انعكاس لموقف البلاد الرافض للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي. إلا أنها أُزيلت في السنوات الأخيرة من حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وقالت نائبة سكرتير وزارة الداخلية البنغالية، نيليما أفروز، لوكالة الأنباء الرسمية “بنغلاديش سانغبَاد سانغستا” (BSS)، إن “السلطات أصدرت توجيهًا الأسبوع الماضي بإعادة العبارة إلى جوازات السفر”.
وأضافت أفروز أن مدير عام دائرة الهجرة والجوازات تلقى تعليمات بتنفيذ هذا القرار، وفق ما نقلته صحيفة “ذا ديلي ستار”.
وكان دعم البلاد لدولة فلسطينية مستقلة واضحا السبت عندما تجمع نحو 100 ألف شخص في العاصمة داكا تضامنا مع غزة وللتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عام ونصف.
واتهم المتظاهرون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدعم إسرائيل.
وتجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش، التي يزيد عدد سكانها على 170 مليون نسمة وأغلبهم من المسلمين، لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتدعم رسميا قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:39

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)