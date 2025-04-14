بنغلاديش تعيد إدراج عبارة “باستثناء إسرائيل” على جوازات سفرها

وطنا اليوم:أعادت بنغلادش إدراج عبارة “صالح لجميع الدول ما عدا الاحتلال الإسرائيلي” على جوازات سفر مواطنيها، لتعيد بذلك حظر السفر إلى “إسرائيل”، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وكانت هذه العبارة قد ظهرت لعقود على جوازات السفر البنغالية، في انعكاس لموقف البلاد الرافض للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي. إلا أنها أُزيلت في السنوات الأخيرة من حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقالت نائبة سكرتير وزارة الداخلية البنغالية، نيليما أفروز، لوكالة الأنباء الرسمية “بنغلاديش سانغبَاد سانغستا” (BSS)، إن “السلطات أصدرت توجيهًا الأسبوع الماضي بإعادة العبارة إلى جوازات السفر”.

وأضافت أفروز أن مدير عام دائرة الهجرة والجوازات تلقى تعليمات بتنفيذ هذا القرار، وفق ما نقلته صحيفة “ذا ديلي ستار”.

وكان دعم البلاد لدولة فلسطينية مستقلة واضحا السبت عندما تجمع نحو 100 ألف شخص في العاصمة داكا تضامنا مع غزة وللتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عام ونصف.

واتهم المتظاهرون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدعم إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش، التي يزيد عدد سكانها على 170 مليون نسمة وأغلبهم من المسلمين، لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتدعم رسميا قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.