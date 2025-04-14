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مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطني

14 أبريل 2025
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطني

وطنا اليوم:طالبت مذكرة نيابية وُجهت إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي،اليوم الاثنين، الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية؛ لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين؛ لأن شركات توزيع الكهرباء تستوفي هذه الرسوم سابقُا بحجة الحاجة إلى إرسال كوادر فنية لإعادة التيار بعد فصله.
وأشارت المذكرة، أنه اليوم وفي ظل التحول إلى العدادات الرقمية “Smart Meters” التي تتيح فصل وإعادة التيار عن بعد ودون تدخل بشري مباشر، فقد انتفی مبرر فرض هذه الرسوم نهائيًا.


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