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البدادوة يطالب بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة المالية لمن يعبث بعداد الكهرباء

14 أبريل 2025
البدادوة يطالب بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة المالية لمن يعبث بعداد الكهرباء

وطنا اليوم:طالب رئيس لجنة النقل النيابية الدكتور أيمن البدادوة بضرورة شطب مصطلح “حبس” الوارد ضمن المادة 28 من مشروع قانون الكهرباء العام، بعد اعتراضهِ على الملف، مشيراً أن حبس من يعبث بعداد الكهرباء سيؤدي لإمكانية زيادة اكتظاظ السجون، مؤكداً بالاكتفاء فقط بالغرامة المالية لضمان سلامة العدادات الكهربائية دون الحاجة لزج المواطنين بالسجن.
ورفض المجلس مقترح البدادوة والإبقاء على كلتا العقوبتين السجن والغرامة كعقوبة العبث بعداد الكهرباء.


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